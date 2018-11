Trento, presidio polizia locale in piazza Dante

(ANSA) - TRENTO, 15 NOV - Approvato dalla Giunta comunale di Trento il progetto esecutivo dell'ufficio distaccato del corpo di polizia locale all'interno del parco di piazza Dante.

Il piccolo edifico - informa il Comune - avrà due due postazioni di lavoro e una postazione libera 'front office' per il rapporto con il pubblico. Sarà dotato di superfici perimetrali con vetri stratificati riflettenti unidirezionali e antisfondamento, di impianto di riscaldamento e raffrescamento, impianto elettrico, illuminazione, fibra e collegamento al circuito delle telecamere. La struttura potrebbe svolgere anche un ruolo di "cabina di regia" per future manifestazioni o interventi di protezione civile.

La durata presunta dei lavori è stimata in tre mesi. Il costo è di circa 250.000 euro.