Proseguono lavori Palais Campofranco

(ANSA) - BOLZANO, 15 NOV - Proseguono i lavori a Palais Campofranco, in piazza Walther. Il progetto si inserisce in un contesto urbano in cui il design innovativo e il recupero architettonico sono centrali. Il progetto del proprietario Georg Graf Kuenburg con il project manager Franz-Ferdinand Graf Huyn, è ideato dallo studio romano MdAA Architetti Associati. I lavori in corso sono affidati all'impresa Bernard Bau che per la realizzazione delle parti più complesse si è avvalsa della collaborazione della Stahlbau Pichler, e coordinati dall'architetto Michele Stramandinoli.

Protagonista, al centro del cortile, un gigantesco Ginkgo-Biloba, dono della principessa Sissi a suo zio e, all'epoca padrone di casa, l'arciduca Heinrich. L'albero è sopravvissuto a due guerre mondiali ed è conservato all'interno di un vaso che è in fase di approvazione dal Guinness dei primati come il più grande mai realizzato prima. Nell'area attorno al Ginkgo ci sarà una varietà di piante rare provenienti dalla Cina, la zona di origine dell'albero.