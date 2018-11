Maltempo: biker recuperato da soccorso alpino in val Boneta

(ANSA) - TRENTO, 15 NOV - Intervento notturno del Soccorso alpino per recuperare un biker in difficoltà sui sentieri che dalla zona del monte Agnello portano a Ziano di Fiemme lungo la val Boneta, area interessata dal maltempo delle scorse settimane.

L'uomo, di Panchià, era uscito in mountain bike e, anche a causa delle numerose piante trovate sul percorso, si è attardato e con l'arrivo del buio ha preferito chiamare il Numero unico per le emergenze '112'. Una squadra di terra dell'Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso alpino è riuscita a raggiungere l'uomo utilizzando prima i quad e poi proseguendo per un tratto a piedi. Il biker, incolume, è stato quindi accompagnato a piedi fino a Ziano di Fiemme. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i Vigili del fuoco di Ziano di Fiemme e di Panchià per liberare il sentiero dagli alberi caduti a seguito del maltempo.