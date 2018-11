Fraccaro,nuova A22 può essere modello

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "La nazionalizzazione di autostrade sarà un'operazione che avverrà gradualmente. Attualmente abbiamo già individuato una nuova formula per quanto riguarda l'A22, che penso si possa riproporre. Si tratta di una in house con dentro tutte le parti interessate pubbliche e quindi enti territoriali e locali e anche il Ministero dei Trasporti, in modo da utilizzare i soldi che derivano dall'autostrada per rilanciare il trasporto pubblico locale. È un modello che funzionerà e che si potrà adottare man mano che le concessioni scadranno. In precedenza, invece, quando le concessioni scadevano venivano rinnovate senza gara e continuavano a guadagnare sempre i soliti". Lo ha detto il Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, Riccardo Fraccaro, ospite di Agorà su Rai3.