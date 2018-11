Festival della famiglia con contributi internazionali

(ANSA) - TRENTO, 15 NOV - La settima edizione del Festival della famiglia, in programma dal 3 al 9 dicembre, esce dal Trentino e dall'Italia e si apre all'estero "per cercare un dinamico e produttivo scambio di esperienze nell'ambito delle politiche familiari con altri enti pubblici/privati impegnati su questo fronte", dicono gli organizzatori.

La kermesse dibatterà sul tema "Qualità della vita e competitività territoriale: uno sguardo internazionale" assieme ad una ventina di partner locali ed internazionali.

L'evento inaugurale si terrà lunedì 3 dicembre, alle ore 14, al Teatro sociale di Trento, con iscrizione obbligatoria online su www.festivaldellafamiglia.eu.

Il contributo internazionale al Festival arriverà da numerosi partner: Iffd, Oecd, Euregio/Gect, Agenzia di Sviluppo Regionale del Vorarlberg eGen, Regions for Health Network e World Health Organisation, Icrw, The Family Business Unit, Elfac, Ilo, Eige.