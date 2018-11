4.000 partecipano a Alto Adige pedala

(ANSA) - BOLZANO, 15 NOV - 3,1 milioni di chilometri percorsi da 3.919 ciclisti: si chiude così il cicloconcorso L'Alto Adige pedala. Oggi la premiazione, appuntamento al 2019. La quinta edizione del cicloconcorso "L'Alto Adige pedala", aperto a quanti usano la bicicletta per gli spostamenti quotidiani, coordinato da Green mobility presso Strutture Trasporto Alto Adige STA e dall'Ökoinstitut, ha superato i numeri dello scorso anno confermando il trend di crescita: 3.919 partecipanti hanno percorso oltre 3,1 milioni di chilometri.

Per l'assessore provinciale alla mobilità Florian Mussner, "il successo più grande dell'iniziativa consiste nel fatto che sempre più altoatesini, partecipandovi, fanno entrare nella loro quotidianità la mobilità sostenibile". "Usando la bicicletta invece che l'auto si contribuisce a migliorare non solo la qualità dell'aria, ma anche la propria salute" ha sottolineato l'assessore provinciale all'ambiente Richard Theiner invitando a "bruciare più calorie che gasolio".