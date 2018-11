Università: inaugurato l'anno accademico a Trento

(ANSA) - TRENTO, 14 NOV - Inaugurato oggi l'anno accademico 2018-2019 dell'Università di Trento. Ospite della cerimonia Paolo Miccoli, presidente del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), che pochi giorni fa ha premiato con il massimo punteggio possibile l'ateneo trentino, classificatosi in fascia A.

"Un riconoscimento che premia il lavoro svolto non soltanto dal rettorato e dagli organi amministrativi, ma da tutta la popolazione studentesca, dai docenti e dal personale tecnico e amministrativo", ha detto Miccoli. "Per noi è sempre un momento in cui guardiamo avanti, un messaggio per la nostra comunità, fatta di studenti straordinari, di ricercatori motivati che producono grandi risultati e ricerca di altissimo livello. Il nostro è un ateneo contento di quello che fa ed è molto orgoglioso di quello che riesce a restituire alla comunità trentina che investe. Guardiamo avanti e con fiducia", ha detto il rettore Paolo Collini.