Insediato nuovo consiglio Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 NOV - Si è insediato il nuovo consiglio provinciale di Bolzano, dopo le elezioni del 21 ottobre. Sono 19 le 'matricole' tra i 35 consiglieri. Visto che il regolamento interno per la nomina dell'ufficio di presidenza parla di maggioranza e opposizione, in attesa della nuova giunta è stato concordato che gli incarichi sono da intendersi provvisori. Thomas Widmann (Svp) è stato eletto presidente, posto che nella prima metà della legislatura spetta al gruppo linguistico tedesco. Vice presidente italiano è stato nominato Massimo Bessone (Lega) e vice presidente ladino l'ex deputato Svp Daniel Alfreider. Durante il giuramento alcuni rappresentanti del Team Koellensperger e della Lega hanno pronunciato la formula bilingue, sia in tedesco che in italiano, mentre i due consiglieri della Suedtiroler Freiheit, Sven Knoll e Myriam Atz Tammerle, hanno detto in tedesco: "Lo giuro e mi impegnerò nel rispetto della costituzione per l'autodeterminazione". Questa aggiunta è stata criticata da Alessandro Urzì di Alto Adige nel cuore che ha messo in discussione la validità del giuramento e ha parlato di "una provocazione e una mancanza di rispetto nei confronti dell'aula".