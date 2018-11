Svp al bivio tra Lega e Pd-Verdi

(ANSA) - BOLZANO, 13 NOV - Proseguire la collaborazione con il Pd, allargando la maggioranza con i Verdi, oppure puntare su una giunta con la Lega, visto il governo gialloverde a Roma? E' la decisione che la Svp dovrà prendere nei prossimi giorni. Il parlamentino del partito di raccolta dei sudtirolesi ha deciso ieri di tenersi aperte entrambe le opzioni. Giovedì il governatore Arno Kompatscher e il segretario Svp Philipp Achammer incontreranno prima la Lega e poi i Verdi, mentre sabato sono in programma un incontro con il Pd e uno congiunto Svp-Pd-Verdi.

Nel frattempo il vice presidente del Senato Roberto Calderoli ha incontrato oggi a Bolzano gli eletti del Caroccio. La Lega - si è saputo - domani, durante la seduta costituente, rivendicherà il posto di vice presidente del consiglio provinciale, visto che è il partito di lingua italiana più eletto. Per statuto il posto di presidente spetta al gruppo linguistico tedesco, con staffetta a metà legislatura. Per la prima volta ci sarà anche un vice presidente ladino.