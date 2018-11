Mattarella a festa per 130 anni Athesia

(ANSA) - BOLZANO, 13 NOV - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà l'ospite d'onore della festa per i 130 anni dell'Athesia. Il gruppo, che ha sede a Bolzano, edita tra l'altro il quotidiano di lingua tedesca Dolomiten e quello trentino L'Adige. L'Athesia, che conta oltre 1.200 dipendenti, detiene anche il controllo della società Seta che pubblica i giornali Alto Adige e Trentino.

L'evento è in programma lunedì prossimo al Teatro Puccini di Merano. A causa di sopraggiunti impegni istituzionali del capo dello stato l'inizio della cerimonia è stato anticipato alle ore 10, come informa l'Athesia.