Maltempo: 'L'alpino adotta un pino', iniziativa Ana Trento

(ANSA) - TRENTO, 13 NOV - La Sezione Ana di Trento ha lanciato l'iniziativa "Aiutaci ad aiutare - l'Alpino adotta un pino" per aiutare le popolazioni e i luoghi colpiti dal maltempo di fine ottobre.

I proventi della vendita di panettoni artigianali con medaglietta numerata della Sezione di Trento saranno interamente destinati ad opere di solidarietà e ricostruzione dopo i danni causati dal maltempo in Trentino. Aperta inoltre una sottoscrizione che contribuirà a sostenere le famiglie delle aree trentine colpite e ad aiutare il recupero ambientale.

Contributi su conto corrente bancario presso Cassa Rurale di Trento, intestato a Sezione Alpini di Trento, IBAN: IT 25 O 08304 01806 00000 6306 272 specificando la causale "Aiutaci ad aiutare - l'Alpino adotta un pino". I panettoni, al prezzo di 10 euro l'uno, sono disponibili presso gli Uffici sezionali in vicolo Benassuti a Trento, negli uffici del Coa in viale Olivetti 9, nelle sedi dei Gruppi alpini di tutto il Trentino e a Trento presso il Bar del Circolo e al Liber Caffè.