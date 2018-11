Esperto, fondamentale rimboscare

(ANSA) - BOLZANO, 13 NOV - "Nei boschi colpiti dall'ondate di maltempo vanno evitati interventi affrettati. Molto dipenderà a che punto sarà arrivato l'esbosco in primavera, visto che l'insetto bostrico potrebbe creare dei focolai". Lo afferma il presidente dell'associazione arboricoltori Andrea Trentini. "Non credo - aggiunge - che con un evento talmente eccezionale un bosco misto sarebbe resistito meglio di uno solo di abeti. Il parco delle Terme di Levico, per esempio, è stato completamente distrutto ed è ricco di tantissime specie e nessuna è stata salvata".

Secondo l'esperto, "il rimboscamento è fondamentale, anche perché i boschi colpiti creano reddito. La natura ovviamente pensa da sola a ricostruire quanto distrutto, ma i tempi dell'uomo sono diversi da quelle della natura". "Le forti piogge, seguite da un vento fortissimo, hanno creato un effetto domino, un albero e caduto sull'altro, peggiorando ulteriormente la situazione", spiega Fortini.