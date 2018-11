Arriva società BrennerCorridor per A22

(ANSA) - BOLZANO, 13 NOV - La giunta provinciale di Bolzano ha approvato gli schemi di atto costitutivo e lo statuto della nuova società BrennerCorridor. Si tratta della società in house a capitale interamente pubblico che verrà chiamata a gestire la concessione dell'autostrada del Brennero. Mentre la sede operativa resterà a Trento quella legale dovrebbe essere a Bolzano, le due Province autonome, come già avvenuto in passato, si divideranno invece il gettito fiscale. Funzionari di Bolzano, Trento e Roma - ha annunciato il governatore Arno Kompatscher - sono oggi a Bruxelles in attesa dell'ultimo via libera dell'Ue.