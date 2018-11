Maltempo: Trentino, moratoria di 12 mesi su mutui

(ANSA) - TRENTO, 12 NOV - Una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari per le imprese ed i privati e la possibilità, per i correntisti delle tredici banche presenti in Trentino, di destinare una percentuale del loro prelievo allo sportello alla ricostruzione dei danni provocati dal maltempo.

Queste le principali novità emerse dal 'Tavolo del credito' che si è svolto in Provincia a Trento. "Abbiamo richiesto che la moratoria non abbia costi aggiuntivi, altrimenti non sarebbe un buon servizio. Ma c'è la volontà da parte degli istituti di credito di stanziare linee di finanziamento, mutui chirografari ed ipotecari, che noi abbiamo chiesto siano il più possibile a tasso fisso, al fine di agevolare le zone e le attività colpite", ha detto il presidente della Giunta Maurizio Fugatti.

"Il messaggio è dare un'azione di sistema. Vorremmo arrivare a fare, in tempi relativamente brevi, un protocollo d'intesa che stabilirà le modalità di azione ed intervento per le banche che lo sottoscrivono".