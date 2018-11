Maltempo: Patt, Provincia aumenti debito per trovare risorse

(ANSA) - TRENTO, 12 NOV - "Per il finanziamento della ricostruzione delle opere distrutte dal maltempo servono velocità e determinazione". Lo sostengono i consiglieri provinciali del Patt.

"E' possibile usare gli strumenti che la nostra Autonomia speciale ci mette a disposizione per recuperare risorse", dice Ugo Rossi che chiede alla Provincia di aumentare il proprio debito. "In questi anni abbiamo ridotto sensibilmente il debito della Provincia che avevamo ereditato, per questo si potrebbe alzare di un 1% il debito provinciale, recuperando subito circa 180 milioni. Il debito potrebbe inoltre essere collocato sul mercato privato per attrarre liquidità ed attivare investimenti". Il consiglieri del Patt sollecitano Fugatti, "in virtù della propria 'amicizia' con il Governo, di chiedere a Salvini di far ridurre le quote che la Provincia di Trento versa al risanamento delle casse statali, dando quindi la possibilità ai trentini di usare una parte dei propri fondi per risolvere l'emergenza".