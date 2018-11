Maltempo: Fugatti, l'emergenza sono i privati

(ANSA) - TRENTO, 12 NOV - "Stiamo cercando di capire come poterci muovere, ma è chiaro che adesso le emergenze sono gli interventi di somma urgenza. L'emergenza sono i privati e dobbiamo mettere in moto il giusto meccanismo per dare le risposte". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, al termine del 'Tavolo del credito', organizzato per concordare le linee di intervento da seguire assieme alle banche in seguito ai danni provocati dal maltempo di fine ottobre.

"A fronte dei danni riteniamo che questa giusta valutazione debba essere ancora più approfondita, e mi sento di dire che per tutto ciò che era stato messo in atto, cioè opere pubbliche, viarie e quant'altro, da parte nostra c'è la volontà di garantire la loro continuità. Ma se abbiamo 20 o 25 milioni di euro di danni da somma urgenza è chiaro che queste risorse immediatamente le devi recuperare. Ciò non vuol dire che eventuali opere che erano state programmate non siano poi eseguite", ha rassicurato Fugatti.