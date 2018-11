Dl sicurezza:sindaco Bolzano preoccupato

(ANSA) - BOLZANO, 12 NOV - Parlando della situazione dei profughi richiedenti asilo, il Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ha espresso preoccupazione sugli effetti del recente Decreto Sicurezza. "Stando alle stime nazionali, circa il 60% delle domande di assistenza internazionale non vengono accolte.

Questo significa che a Bolzano su 492 persone attualmente accolte nei centri di accoglienza, circa 300 dovrebbero essere espulse e dunque essere rimpatriate", ha detto il sindaco Caramaschi in una conferenza stampa. "Espellere dai centri di assistenza, senza rimpatriare significa gravare ulteriormente sulle amministrazioni locali. Questa credo - afferma il Sindaco di Bolzano - non possa essere considerata una soluzione possibile, anche perché il Comune di Bolzano, non è in grado anche economicamente di farsi carico di questa ulteriore possibile situazione emergenziale".