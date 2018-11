A22:Fugatti,garantiti rapporti alla pari

(ANSA) - BOLZANO, 11 NOV - "La bozza di accordo A22 discussa nella riunione di giovedì scorso al Ministero ai trasporti prevede la garanzia della pariteticità dei rappresentanti in campo". Lo precisa in una nota il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in merito ai meccanismi di voto che regolano la governance del comitato di indirizzo dell'autostrada del Brennero. "Ciò significa - afferma Fugatti - che le decisioni strategiche vengono discusse e approvate all'unanimità. Qualora ciò non avvenisse, le decisioni passano solo a maggioranza, con il parere favorevole del presidente. È matematico che potendo disporre di tre voti su sei, i rappresentanti territoriali sono perfettamente in grado di gestire le scelte strategiche che vanno nell'interesse dei territori che rappresentano". "Da Roma - ricorda ancora il presidente Fugatti - abbiamo avuto inoltre l'assicurazione che il presidente del comitato sarà nominato avendo cura di raccogliere l'espressione di gradimento da parte dei soci territoriali di A22".