Governo: Renzi,Salvini non fa saltare banco,perderebbe tutto

(ANSA) - SALSOMAGGIORE, 10 NOV - "Il consenso é diverso dal sondaggio, la Lega in Trentino Alto Adige non ha raddoppiato la percentuale rispetto alle politiche. Salvini, molto sensibile al potere, non rovescerà il banco, perché teme di perdere tutto".

Lo ha detto Matteo Renzi nell'intervento di chiusura della convention di Salsomaggiore. "M5S ha l'esigenza dell'80 per cento del gruppo dirigente di trovarsi un lavoro se si va a elezioni, proverebbero l'ebbrezza di trovarsi un lavoro - ha detto ancora l'ex premier -. Prepariamoci a una maratona. Questo parlamento non si lascerà sfuggire l'occasione di eleggere un nuovo presidente repubblica, ma il governo non andrà molto in là, perché composto da incompetenti. Hanno una spasmodica ansia di potere e una totale incapacità di governo".