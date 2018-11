Imprese: Trentino, nel 2017 investimenti per addetto +1,8%

(ANSA) - TRENTO, 8 NOV - Nel 2017, in Trentino, gli investimenti totali per addetto sono aumentati dell'1,8% rispetto all'anno precedente. Lo dice l'indagine annuale curata dall'Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento.

In particolare, gli investimenti fissi lordi sono cresciuti del 2,0% passando da 8.636 euro per addetto nel 2016 a 8.806 euro del 2017; mentre per gli investimenti immateriali sono stati destinati 1.414 euro per ogni addetto, quota in leggera crescita rispetto all'anno precedente quando l'intervento complessivo era ammontato a 1.405 euro per addetto. A livello settoriale, nel 2017 si passa dai 765 euro per addetto dell'estrattivo ai 18.423 del manifatturiero. Per classi dimensionali, le imprese di minore entità (1-10 addetti) mostrano un incremento del 28,2%, mentre le medie e le grandi imprese evidenziano una lieve contrazione. Nel 2017 si capovolge quindi la situazione rispetto al 2016, quando a trainare gli investimenti erano state soprattutto le aziende medie e grandi.