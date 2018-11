Forum: Grillo, economia italiana è forte

(ANSA) - BOLZANO, 8 NOV - "La crescita economica italiana è un pò diminuita, ma sostianzialmente l'economia italiana è forte", lo ha detto uno dei vicepresidenti della Confindustria tedesca (BDI), Ulrich Grillo a Bolzano per il Business Forum. "Tuttavia essa deve prima guadagnare i soldi che poi possono essere spesi anche per questioni sociali, perché questa è la via giusta", ha aggiunto.

Alla domanda se la Germania sia troppo dura con l'Italia, Grillo ha risposto che "i tedeschi sono sostenitori dell'Europa.

Anche la Germania agli inizi dell'Ue ha violato le regole del deficit, ma dopo la crisi economica tutti siamo diventati più furbi ed ora ci è chiaro che le regole concordate vanno rispettate. Non è una durezza eccessiva, ma amore per l'Europa", ha detto."Abbiamo bisogno dell'Europa e anche l'Italia ne ha bisogno e l'attuale Governo italiani riconoscerà che l'Europa è importante. L'amicizia con l'Italia - ha continuato Grillo - esiste da decenni. Gli amici nei tempi difficili si danno dei consigli, questa è vera amicizia"