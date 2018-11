Droga: controlli vicino a Polo scolastico Borgo, 3 denunce

(ANSA) - TRENTO, 8 NOV - Controlli antidroga da parte dei carabinieri nei pressi del Polo scolastico di Borgo Valsugana hanno portato al rinvenimento di circa 40 grammi tra marijuana ed hashish con alcuni spinelli già confezionati e alla denuncia di tre giovani.

L'operazione rientra nel progetto "Scuole sicure" volto alla prevenzione e al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici trentini.

I controlli sono scattati ad una cinquantina di metri dalla scuola, in orario di uscita. I tre fermati - un italiano e due nordafricani già conosciuti dalle forze dell'ordine - sono stati perquisiti e trovati in possesso delle sostanze stupefacenti. Da qui la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.