Dolomiti Superski, ok avvio stagione

(ANSA) - BOLZANO, 8 NOV - Le aree sciistiche del Dolomiti Superski nell'ondata di maltempo hanno subito pochi danni di lieve entità, che sono già stati ripristinati o lo saranno entro pochi giorni. Il maggior lavoro sta nella rimozione degli alberi lungo le linee. "Di pari passo stanno procedendo i controlli di stabilità ed efficienza degli impianti interessati, che al momento confermano la modesta rilevanza dei danni e la possibilità di pronta rimessa in servizio", informa Dolomiti Superski, confermando l'avvio della stagione come previsto, previsto tra il 30 novembre e 6 dicembre.

Le località maggiormente colpite dagli eventi atmosferici, specie dal forte vento, sono quelle del comparto meridionale delle Dolomiti, dove ne hanno risentito in maniera particolare i boschi. Alla caduta di alberi sono infatti legati i maggiori problemi, che riguardano in primis gli allacciamenti all'energia elettrica e in secondo luogo alcuni pochi impianti di risalita.