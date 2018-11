Torna 'Trentodoc bollicine sulla città'

(ANSA) - TRENTO, 07 NOV - Dal 22 novembre al 9 dicembre si rinnova l'appuntamento con 'Trentodoc: bollicine sulla città', l'evento che valorizza la tradizione spumantistica trentina.

A Palazzo Roccabruna sarà protagonista il metodo classico trentino con chef, esperti e produttori. La manifestazione si estende ai bar e ai ristoranti della città e del territorio che, in collaborazione con la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, saranno i protagonisti di 'Happy Trentodoc', un ricco calendario di appuntamenti in cui le bollicine trentine sono abbinate alle specialità della gastronomia di montagna.

Dal giovedì alla domenica degustazioni libere in cui gli ospiti potranno scegliere fra riserve, millesimati, brut, extra brut, rosé, pas dosé, demi sec, blanc de noir. Grazie alla partnership con l'Apt di Trento, previsto un pacchetto vacanza che include l'ingresso al Museo delle scienze, la visita al centro storico, ai mercatini di Natale, la visita al Castello del Buonconsiglio, assaggi e menù con le bollicine di montagna.