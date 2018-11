Arriva Dolomiti Superski Family

(ANSA) - BOLZANO, 7 NOV - In vista dell'avvio della stagione sciistica Dolomiti Superski introduce Superski Family, uno skipass per l'intera famiglia. Famiglie composte da minimo 3 persone possono associare a Superski Family le proprie MyDolomiti Skicard e precaricare da 10 a 20 giornate che potranno essere consumate da qualunque membro della famiglia.

Il consumo delle giornate sci precaricate su Superski Family è flessibile a seconda delle preferenze sciistiche dei componenti il gruppo famiglia. Se acquistato in prevendita dal 20 novembre al 2 dicembre, il prezzo medio per una famiglia di 4 persone parte da 22 euro per giornata sci caricata. Esaurito il carnet precaricato, è possibile una ricarica da 10, 15, 20, 25 o 30 giornate sci ad un prezzo leggermente maggiorato rispetto al prezzo medio praticato all'acquisto iniziale. Bambini sotto agli 8 anni di età avranno in omaggio lo skipass stagionale Dolomiti Superski, se abbinato ad un adulto pagante il Superski Family.