Vienna, doppio passaporto senza fretta

(ANSA) - BOLZANO, 6 NOV - Il governo austriaco intende portare avanti il progetto del doppio passaporto per i sudtirolesi, ma senza fretta e senza forzature. E' quanto riferisce il portavoce dei socialdemocratici per la questione altoatesina, Hermann Krist, dopo la riunione della commissione del parlamento austriaco per la questione altoatesina.

La cittadinanza austriaca per i sudtirolesi non è stata sull'ordine del giorno, ma è stata comunque trattata nell'ambito della discussione sulla relazione sull'autonomia altoatesina, che ha evidenziato uno sviluppo positivo della Provincia di Bolzano. "Rispondendo a domande di parlamentari sul doppio passaporto, la ministra (degli esteri Karin Kneissl, ndr.) ha ribadito che si tratta di un'offerta per i sudtirolesi, ma che si tratta di una materia delicata che attualmente viene esaminata da una commissione di esperti che si riunirà la prossima volta il 20 novembre", ha informato Krist.