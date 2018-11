Grande Guerra: 'Uomini in trincea' a Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 6 NOV - Si intitola "Uomini in trincea 1914-1918" la mostra documentaria a cura di Ivan Damin allestita fino al 17 novembre alla Biblioteca civica Tartarotti di Rovereto in occasione del centenario della fine della prima guerra mondiale.

In otto vetrine sono esposti cimeli della collezione di Damin, tra cui elmetti e copricapi, oggetti di vita quotidiana del soldato, telefoni da campo ritrovati nei luoghi dove si combattè e due divise, una dell'esercito italiano e una austroungarica.

Il progetto è curato dal Circolo culturale numismatico filatelico roveretano e dalla Biblioteca civica, in collaborazione con l'Ufficio cultura e ufficio attività produttive del Comune di Rovereto, la Comunità della Vallagarina e Ucts Rovereto e Vallagarina.