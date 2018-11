A22: Fugatti, su concessione siamo tutt'altro che fermi

(ANSA) - TRENTO, 6 NOV - "Sulla questione autostrada del Brennero siamo tutt'altro che fermi, anzi, è continua l'interlocuzione con il Governo ma anche fra i presidenti dei territori attraversati dall'A22". Lo afferma il governatore del Trentino, Maurizio Fugatti, che oggi ha sentito in proposito i colleghi Fedriga, Zaia e Kompatscher.

"Non entriamo nel merito della trattativa - aggiunge Fugatti - ma possiamo fin d'ora garantire che il lavoro impostato punta ad assicurare l'assoluta pariteticità dei rapporti fra lo Stato e le Regioni del Corridoio. Inoltre proprio oggi abbiamo richiesto un incontro urgente al ministro Toninelli di tutti i quattro presidenti delle Regioni per migliorare la soluzione finora adottata".