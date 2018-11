Maltempo: ferrovia Trento-Malè, finita l'emergenza

(ANSA) - TRENTO, 5 NOV - Riaperta questa mattina la tratta ferroviaria Mezzolombardo - Malè a seguito delle ultime verifiche effettuate anche con corsa prova ieri pomeriggio.

Terminati gli urgenti lavori di ripristino della linea, è finita quindi l'emergenza su tutta la linea dopo l'ondata di maltempo degli ultimi giorni e il servizio è ripreso sull'intera linea.

L'orario delle corse previste per la giornata di oggi sull'intera linea Trento - Mezzana - informa la Provincia - è quella dell'orario in vigore, a parte la tratta Mezzolombardo - Cles che riprenderà con i treni 17 e 18. Accanto alle corse ferroviarie rimane attivo, in rinforzo, anche il servizio autobus.