Incidenti stradali: furgone fuori strada a Malè, un morto

(ANSA) - TRENTO, 5 NOV - Incidente mortale questa mattina a Malè. Vittima un uomo di 62 anni di Terzolas che, secondo una prima ricostruzione, alla guida di un furgone è uscito di strada in località Molini.

Forse a causa di una manovra errata il mezzo è finito per una ventina di metri in una scarpata ribaltandosi. I sanitari del '118', giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell'uomo. Rilievi da parte dei carabinieri.