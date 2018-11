Il fiorentino Simone Loguercio è ilmiglior sommelier Italia

(ANSA) - MILANO, 4 NOV - È il fiorentino Simone Loguercio, già campione della Toscana, il vincitore dell'edizione 2018 del concorso 'Miglior Sommelier d'Italia Premio Trentodoc', tradizionale gara arrivata al 52/o anno dell'Associazione italiana sommelier (Ais). Secondo è arrivato il pistoiese Valentino Tesi e al terzo posto ex aequo il livornese Massimo Tortora e il lucchese Simone Vergamini. La gara si è svolta a Merano (Bolzano).

"La finale del premio - ha dichiarato Antonello Maietta, presidente nazionale dell'Ais - ha dimostrato il livello qualitativo della scuola di formazione messa in campo da Ais e la condivisione dei valori di un territorio di grande pregio come quello del Trento Doc". I soci dell'associazione - hanno spiegato gli organizzatori - sono cresciuti a oltre 40.000: uno sviluppo che "sarà premiato con una serie di novità in ambito didattico, come l'introduzione di corsi di degustazione sull'olio, e un nuovo percorso formativo per i degustatori". (ANSA).