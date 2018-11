Trentino: proclamati eletti in Provincia

(ANSA) - TRENTO, 3 NOV - Proclamati questa mattina in Provincia a Trento gli eletti delle elezioni provinciali del 21 ottobre. Maurizio Fugatti è il nuovo presidente della Giunta provinciale. Comunicato l'elenco con i nomi dei consiglieri provinciali eletti in base al riconteggio dei voti.

Lega Nord: Mirko Bisesti, Roberto Failoni, Roberto Paccher, Giulia Zanotelli, Devid Moranduzzo, Stefania Segnana, Mara Dalzocchio, Denis Paoli, Vanessa Cattoi, Alessia Ambrosi, Katia Rossato, Ivano Job, Gianluca Cavada; Progetto Trentino: Mario Tonina;Agire per il Trentino: Claudio Cia. Upt - Unione per il Trentino: Pietro Degodenz. Civica Trentina: Mattia Gottardi, Rodolfo Borga; Futura 2018: Paolo Ghezzi, Lucia Coppola. Partito Democratico: Giorgio Tonini, Alessandro Olivi, Alessandra Ferrari, Luca Zeni e Alessio Manica; Patt: Ugo Rossi, Michele Dallapiccola, Lorenzo Ossanna, Paola Demagri; Autonomisti Popolari: Walter Kaswalder; Forza Italia: Giorgio Leonardi; Movimento 5 Stelle: Filippo Degasperi, Alex Marini.