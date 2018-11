Svp, primo giro di colloqui con partiti

(ANSA) - BOLZANO, 3 NOV - Cominceranno nel pomeriggio, su invito della Svp, nella sede della stella alpina, i colloqui con le forze politiche rappresentate nel nuovo consiglio provinciale. Si tratta, spiega la Svp, "di un primo scambio, dopo le elezioni provinciali, su come procedere, sulla collaborazione in consiglio e sulla formazione di una maggioranza politica". Per la Svp parteciperanno ai colloqui il segretario politico, Philipp Achammer, il presidente della Provincia uscente e capolista, Arno Kompatscher, ed il segretario organizzativo, Gerhard Duregger.

I colloqui cominceranno alle 14 con "L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia". Seguiranno, con intervalli di mezz'ora: Movimento 5 stellle, Partito democratico, SüdTiroler Freiheit, Die Freiheitlichen, Verdi, Lega, Team Köllensperger. Al termine, alle 18.15, circa, Achammer e Kompatscher rilasceranno una dichiarazione sui risultati dei colloqui e sull'ulteriore modo di procedere.