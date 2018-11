Maltempo:a Dimaro ancora 50 sfollati,treni da Malé a Mezzana

(ANSA) - TRENTO, 3 NOV - Il numero degli sfollati in Trentino è sceso a 51, tutti a Dimaro, in val di Sole.

Lo rende noto la Provincia precisando che per quanto riguarda i trasporti questa mattina è stata riaperta la tratta ferroviaria Malé-Mezzana. Sulla linea resta ancora attivo nel week end il servizio sostitutivo, con l'autobus, da Mezzolombardo a Malè. Da lunedì - precisa la Provincia - è possibile che venga ripristinato il transito dei treni sull'intera tratta, altrimenti verrà mantenuto il servizio sostitutivo da Mezzolombardo a Cles.