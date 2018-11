Jumper muore dopo lancio da monte Brento

(ANSA) - TRENTO, 3 NOV - Un jumper quarantenne di nazionale rumena è morto questo pomeriggio dopo un lancio dalla cima del monte Brento, in Trentino.

L'uomo, salito sul monte assieme ad un gruppo di connazionali, si è lanciato dal Becco dell'Aquila ma, forse per un malfunzionamento della tuta alare, il paracadute non si è aperto. Il jumper si è quindi schiantato alla base della parete dopo un volo di alcune centinaia di metri. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e i sanitari del '118' i quali non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell'uomo.

Il monte Brento, molto noto agli appassionati del jumping, nel corso degli anni è stato teatro di numerosi incidenti mortali.