(ANSA) - BOLZANO, 3 NOV - "Il fascino di una guida forte in seno a uno Stato forte, che porti avanti unicamente gli interessi della propria nazione, sta diventando sempre più determinante. Un secolo dopo la fine della Prima Guerra Mondiale sappiamo che è stato esattamente un approccio di questo tipo a provocare la più grave catastrofe del ventesimo secolo, portandoci a lottare con ancora maggiore determinazione contro il nazionalismo e per un'Europa unita", lo ha detto il presidente Arno Kompatscher ieri sera all'inaugurazione delle Giornate della riflessione 1918-2018.

Fino a domenica a Innsbruck con il patrocinio dell'Euregio si parlerà del futuro, di "Tradizione e apertura della società", "Bene proprio e bene comune", "Autonomia e cooperazione", "Sviluppo e risorse naturali limitate", "Connessione globale in rete e incontro analogico", "Libertà di movimento e congestione del traffico". Domenica 4 novembre la manifestazione proseguirà con lo scambio fra le best practice dei Comuni del Tirolo.