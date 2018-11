Trento, limitazioni al traffico dal 5 novembre

(ANSA) - TRENTO, 2 NOV - A Trento entrerà in vigore da lunedì 5 novembre l'ordinanza di limitazione al traffico 2018-2019 per il rischio di superamento dei livelli di inquinamento atmosferico.

Lo slittamento rispetto alla data del primo novembre - informa il Comune - novembre è motivato dal fatto che il personale addetto al posizionamento della segnaletica, obbligatoria per legge, è stato nei giorni scorsi impegnato nella gestione delle numerose criticità causate dall'emergenza maltempo".

Il divieto di transito, in vigore fino al 31 marzo 2019 dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 16 alle 19 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, riguarda i veicoli a benzina Euro 0, diesel Euro 0 e 1 ed Euro 2 non dotati di dispositivo antiparticolato omologato.