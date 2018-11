Maltempo: sopralluogo capo protezione civile in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 2 NOV - Sopralluogo questa mattina in Trentino del capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, nelle zone colpite dal maltempo dei giorni scorsi.

Dopo essere atterrato all'aeroporto Caproni di Trento, Borrelli ha sorvolato in elicottero la zona di Dimaro, in val di Sole, interessata da numerose frame e smottamenti. Altre mete del sopralluogo sono le valli di Fiemme e Fassa.

Nella visita in Trentino, Borrelli è accompagnato dal neo Presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, dal governatore uscente Ugo Rossi e dall'assessore uscente Tiziano Mellarini.