Maltempo: ancora pioggia in Trentino, torna l'allerta

(ANSA) - TRENTO, 1 NOV - Dalla scorsa notte piove nuovamente in Trentino e in Alto Adige. In provincia di Trento sono previste in giornata precipitazioni comprese fra i 25 e i 40 mm e venti in quota. Le precipitazioni si esauriranno nel pomeriggio, secondo Meteotrentino.

La Protezione civile ha proclamato un'allerta arancione per l'assetto idrogeologico e gialla per quello idraulico.

Intanto la Giunta provinciale, convocata in via straordinaria dal presidente Ugo Rossi e a cui ha partecipato anche il neo presidente eletto Maurizio Fugatti, ha approvato una delibera con cui chiede al governo lo stato di emergenza. Approvata inoltre una delibera con cui vengono individuate, all'interno del bilancio della Provincia, le risorse necessarie a garantire gli interventi più urgenti.

I danni maggiori si registrano nelle foreste, con circa un milione e mezzo di mq di alberi schiantati e sulle strade.

Occorre far fronte poi ai danni alle proprietà private, alle abitazioni e alle imprese.