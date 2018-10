Sci: la Coppa Europa 'corre' a Obereggen il 19 dicembre

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Cominciano a scaldarsi i 'motori' dell'ormai consueto appuntamento pre-natalizio con il grande sci a Obereggen in occasione dell'arrivo della Coppa Europa.

L'evento nel cuore altoatesino del comprensorio del Latemar con Pampeago e Predazzo che aprirà le piste venerdì 30 novembre in notturna, sarà presentato mercoledì 28 novembre a Bolzano. Lo slalom di Obereggen, la più antica competizione della Coppa Europa giunta alla 35esima edizione, si svolgerà mercoledì 19 dicembre sulla pista Maierl (pendenza massima del 55 percento, dislivello di 433 metri, lunghezza 1,6 chilometri). Attesi diversi atleti azzurri, austriaci, svizzeri, francesi e svedesi in vista dello slalom di Coppa del mondo di Madonna di Campiglio. La Coppa Europa e le gare internazionali di snowboard (febbraio-marzo 2019) caratterizzeranno la presenza della località invernale altoatesina, nell'area espositiva del consorzio Val di Fiemme-Obereggen, a Skipass l'evento della montagna in programma a Modena dal 1 al 4 novembre.