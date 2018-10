Maltempo:Stelvio,evacuate le 193 persone

(ANSA) - BOLZANO, 31 OTT - Sono state riportate a valle le 193 persone che erano rimaste bloccate al Passo dello Stelvio.

Lo riferisce il Centro situazioni dell'Agenzia per la protezione civile altoatesina. L'evacuazione, alla quale ha collaborato anche l'Esercito, è stata resa possibile dalla protezione civile lombarda che è riuscita ad aprire la strada.

Non è stato possibile, invece, aprire la strada sul versante altoatesino a causa dei forti rischi presenti. La strada sul versante lombardo verrà nuovamente chiusa per i pericoli comunque presenti. Le 193 persone, precisa il Centro situazioni, erano state informate in anticipo del rischio meteorologico presente.