In Trentino caduti 1,5 milioni di metri cubi di piante

(ANSA) - TRENTO, 31 OTT - Danni ingenti ha lasciato dietro di sé il vento: la Protezione civile calcola che in Trentino si siano schiantate al suolo, soprattutto in val di Fiemme e Lagorai, fino a 1,5 milioni e mezzo di metri cubi di piante.

Sempre in tema di boschi e foreste, si stima che siano circa 400 i chilometri di strade forestali che necessiteranno di interventi.

In Alto Adige la zona più colpita è quella di Carezza, in val d'Ega, con un migliaia di alberi schiantati.