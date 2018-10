Dal 5 novembre vaccinazioni antinfluenzali in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 31 OTT - Parte il 5 novembre in Trentino la campagna di vaccinazione antinfluenzale.

"#iomivaccino" sarà lo slogan della campagna di Azienda provinciale sanitaria e Provincia autonoma di Trento che invita alla vaccinazione i cittadini che hanno compiuto i 65 anni e le persone per le quali l'influenza potrebbe costituire un problema di salute. Le antinfluenzali potranno essere effettuate negli ambulatori dei servizi vaccinali dell'Azienda sanitaria o dal proprio medico di famiglia.

La vaccinazione antinfluenzale - informa una nota - è raccomandata e offerta gratuitamente alle persone a partire dai a 65 anni, alle donne nel secondo o terzo trimestre di gravidanza, a bambini e adulti affetti da patologie croniche, a bambini nati pretermine o di basso peso alla nascita e a quelli in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico.

Queste categorie di persone hanno, infatti, un rischio più elevato di andare incontro a forme gravi o a complicanze dell'influenza.