Vigili del fuoco Alto Adige in lutto

(ANSA) - BOLZANO, 30 OTT - "Un vigile del fuoco volontario è morto durante un intervento a causa del maltempo. La vittima è Giovanni Costa, 52enne di Longiarù. In lutto l'intera comunità dei vigili del fuoco". Lo scrive su Facebook l'Associazione dei vigili del fuoco dell'Alto Adige. In Provincia di Bolzano operano 13.000 vigili del fuoco volontari. Le caserme in Alto Adige sono oltre 300. Questa rete garantisce interventi tempestivi anche nelle zone più remote.