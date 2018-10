Maltempo: aperta galleria Adige-Garda

(ANSA) - TRENTO, 30 OTT - Il fiume Adige in Trentino ha superato il livello dei 4,95 metri nei pressi del ponte di San Lorenzo e quota 5,29 a Bodestro verso Borghetto. Sempre in serata è stata aperta, in accordo con la Lombardia, la galleria Adige-Garda che permetterà di deviare parte della portata del fiume, alleggerendo la pressione sul veronese. Rimane alto lo stato di allerta per il fiume Adige a Bronzolo, in Alto Adige: l'ondata di piena è attesa alle 6 del mattino, con un livello stimato di 5,50 metri a fronte di un'altezza dell'argine di 6,20 metri. Il pericolo di esondazione dovrebbe quindi essere scongiurato, anche se dalla Protezione civile provinciale di Bolzano ricordano che non si può escludere a priori una rottura degli argini dovuta a sovraccarico.