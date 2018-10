Maltempo, albero uccide vigile del fuoco

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano, travolto da un albero caduto per il forte vento.

Sale così a sette il bilancio dei morti ieri a causa del maltempo.

Una bambina è stata colpita e ferita da un sasso mentre viaggiava in auto a Silandro, in Val Venosta. L'incidente è avvenuto verso mezzanotte. La bimba è stata trasportata in ospedale e non è in pericolo di vita. A Rio Molino in valle Aurina, sempre nella notte, un uomo è stato colpito e ferito da un ramo di un albero caduto in paese. L'uomo è stato trasportato con ferite medie all'ospedale di Brunico.