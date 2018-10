Maltempo: a Dimaro franati 50.000 metri cubi di terra

(ANSA) - TRENTO, 30 OTT - Stimato in circa 50.000 metri cubi il volume di terra movimentato dalle frane che si sono staccate ieri sera a Dimaro. Sono oltre venti le case interessate dalla frana e circa duecento gli sfollati. A questi si aggiunge il campeggio che è stato totalmente distrutto. Sono circa un centinaio le persone che stanno lavorando per far tornare il paese della val di Sole alla normalità.

Il sindaco Andrea Lazzaroni sottolinea che "è stato un colpo molto duro per la comunità e adesso con il sostegno di tutte le componenti della Protezione civile trentina ci si sta adoperando per risolvere i problemi più urgenti, legati soprattutto alla viabilità e alla sistemazione degli sfollati che sono ospitati adesso presso parenti o strutture alberghiere della zona anche presso Malé". L'obiettivo è di riuscire entro la giornata di domani a ripulire dalla maggior parte delle macerie il paese, mentre ancora l'acqua sta defluendo verso valle copiosa.