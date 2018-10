Fiume Adige verso ritorno alla normalità

(ANSA) - BOLZANO, 30 OTT - In Alto Adige i livelli dell'Adige stanno lentamente scendendo. Le ronde dei vigili del fuoco stanno costantemente monitorando gli argini. Diversi fontanazzi vengono controllati regolarmente e da alcuni sono in corso contromisure. Lo comunicano i vigili del fuoco di Egna. La strada statale 48 verso la Val di Fiemme è chiusa al traffico.

Diversi alberi bloccano la strada. Finora i lavori di rimozione erano troppo pericolosi a causa del forte vento.

L'abitato di Redagno è isolato e senza corrente. Anterivo resta per il momento senz'acqua per l'interruzione dell'acquedotto di passo Manghen.