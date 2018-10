Sport: Trentino prima regione italiana nel cluster europeo

(ANSA) - TRENTO, 29 OTT - Trentino Sviluppo ha partecipato a Ghent, in Belgio, al summit internazionale su sport e innovazione, presentando le eccellenze del territorio e i progetti in cantiere. Il Trentino è la prima regione e provincia italiana ad ad aderire formalmente a Clusport, il cluster europeo dello sport.

La conferenza, organizzata da partner internazionali come Pinnacle, Ghent University/Victoris ed EPSI (European Platform for Sport Innovation), aveva tra gli obiettivi quello di promuovere lo scambio di conoscenze tra industria, business e accademia e di rafforzare la cooperazione ed il trasferimento di innovazioni dai laboratori di ricerca alla capitalizzazione industriale nel campo dello sport. Il summit europeo si è quindi focalizzato sull'ecosistema europeo dello sport, soprattutto sul trasferimento tecnologico nello sport, su startup, progetti di ricerca & sviluppo, incoraggiando la commercializzazione di tecnologie innovative sviluppate da startup ed istituti di ricerca pubblici e privati.