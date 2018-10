Maltempo: a Carbonin chiusa ss Alemagna

(ANSA) - BOLZANO, 28 OTT - Dopo le piogge intense delle ultime ore in Trentino Alto Adige si registrano una cinquantina di interventi da parte dei vigili del fuoco per smottamenti e piccole frane in varie zone della regione.

Per una frana la strada statale Alemagna è stata chiusa a Carbonin con deviazioni via Misurina e passo Tre Croci. Per allagamento, invece, è stata chiusa la strada provinciale a passo Manghen. Interventi anche a Magrè e Roverè della Luna per caduta sassi su diverse stradine. In Val di Fleres la protezione civile è sul posto per controllare una frana che si è abbattuta vicino a delle case.